Más Información

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Hombres armados quemaron al menos dos bares, conocidos como La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis's Discoclub, en , municipio que se encuentra en disputa entre dos organizaciones criminales desde hace más de cuatro años.

La informó que inició una carpeta de investigación por esos hechos violentos cometidos en las recientes horas.

De manera preliminar, indicó que en el bar conocido como “Kabala”, se observó la fachada quemada y tres vehículos incendiados frente al establecimiento.

Lee también

Hombres armados quemaron al menos dos bares, conocidos como La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis's Discoclub, en Villaflores. Foto: especial
Hombres armados quemaron al menos dos bares, conocidos como La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis's Discoclub, en Villaflores. Foto: especial

Ambos lugares habían anunciado para la noche del viernes y sábado la presentación de bailarines y bailarinas.

"El mejor lugar para vivir una fiesta desenfrenada y sensualidad pura con nuestros gogos y gogas que te dejarán sin aliento", anunció Anubis's Discoclub, ubicado en plaza Tulipanes.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si hay personas raptadas por los hombres armados, pero pobladores informaron que las personas que se encontraban en los negocios huyeron para evitar ser lesionadas.

Fuentes del Ministerio Público informaron que tres personas resultaron lesionadas, pero se desconoce la gravedad de las heridas.

Villaflores, ubicado en la región Frailesca, es una de las zonas donde los carteles de la droga se disputan el control territorial con enfrentamientos entre ellos, las corporaciones policiacas y el Ejército Mexicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]