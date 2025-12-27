Hombres armados quemaron al menos dos bares, conocidos como La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis's Discoclub, en Villaflores, municipio que se encuentra en disputa entre dos organizaciones criminales desde hace más de cuatro años.

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por esos hechos violentos cometidos en las recientes horas.

De manera preliminar, indicó que en el bar conocido como “Kabala”, se observó la fachada quemada y tres vehículos incendiados frente al establecimiento.

Ambos lugares habían anunciado para la noche del viernes y sábado la presentación de bailarines y bailarinas.

"El mejor lugar para vivir una fiesta desenfrenada y sensualidad pura con nuestros gogos y gogas que te dejarán sin aliento", anunció Anubis's Discoclub, ubicado en plaza Tulipanes.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si hay personas raptadas por los hombres armados, pero pobladores informaron que las personas que se encontraban en los negocios huyeron para evitar ser lesionadas.

Fuentes del Ministerio Público informaron que tres personas resultaron lesionadas, pero se desconoce la gravedad de las heridas.

Villaflores, ubicado en la región Frailesca, es una de las zonas donde los carteles de la droga se disputan el control territorial con enfrentamientos entre ellos, las corporaciones policiacas y el Ejército Mexicano.

