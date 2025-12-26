Más Información
El presunto líder de la organización ortodoxa Lev Tahor, Yoel Alter, detenido en el estado de Chiapas, fue vinculado a proceso por un juez.
El hombre judío, de 35 años y de origen Israelí, es acusado de realizar matrimonios forzados entre menores de edad y adultos integrantes de la organización que se asentó en Canadá, para luego dirigirse hacia Guatemala y el municipio de Cacahoatán, en Chiapas.
Yoel Alter fue detenido el 24 de diciembre en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, y luego deportado a territorio mexicano, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo reclama por delincuencia organizada con fines de trata de personas.
Lee también Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores
El detenido quedó a disposición de un juez que lo vinculó a proceso, pero será en las próximas horas que se defina su situación jurídica.
En noviembre, en Colombia, las autoridades rescataron a 17 menores de edad, que provenían de Guatemala, Estados Unido y Canadá, y que pertenecían a la organización Lev Tahor.
mcc
