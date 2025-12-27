Más Información

En distintos operativos realizados por fuerzas federales y estatales en la , Navolato, fueron detenidos dos personas del sexo masculino, uno de ellos menor de edad, a los que les aseguraron armas automáticas, cargadores y diversas sustancias tóxicas.

Durante un primer recorrido, los detectaron que un menor de edad, al percatarse de su presencia, asumió una actitud sospechosa y emprendió la huida, por lo que iniciaron su persecución; al alcanzarlo le hicieron una revisión.

Al menor de edad, le encontraron un fusil automático, 60 cartuchos útiles, dos cargadores para arma larga y un radio de comunicación, por lo que junto con el rifle y los cargadores fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detención en Sinaloa. Foto: especial
En un segundo operativo efectuado por la misma sindicatura, elementos de la Estatal Preventiva persiguieron a una persona que viajaba en una motocicleta, y que al notar su presencia aceleró para huir del lugar.

Al ser detenido se le aseguró un fusil AK-47, nueve cargadores, 270 cartuchos útiles, un chaleco con placa balística, 23 envoltorios con una yerba parecida a la marihuana, siete envoltorios con una sustancia similar al cristal y una motocicleta, con reporte de robo.

