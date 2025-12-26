Culiacán, Sin a 13 de Dic. - Un nuevo colegio privado fue objeto de un acto de violencia.

Un grupo de personas colocaron un vehículo a la entrada del plantel “Altum”, ubicado por el boulevard Conquistadores de Culiacán, y luego le prendieron fuego, sin que se tenga reporte de personas lesionadas.

Vecinos de un fraccionamiento cercano de la zona norte comunicaron a los cuerpos de auxilio que grandes columnas de humo negro se levantaban cerca del lugar donde se ubica el plantel educativo.

Lee también: Enfrentamiento armado deja un muerto en sindicatura de Costa Rica, Sinaloa; camioneta cae a canal hidráulico

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y los bomberos acudieron al sitio para que apagaran el fuego y verificar que el edificio de la escuela no haya sufrido daños por el siniestro provocado.

Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre, el colegio privado “Azteca", ubicado en la calle Manuel Bonilla, de la colonia Guadalupe, fue blanco de un acto de vandalismo al ser derribado el portón principal con un vehículo y luego le prendieron fuego, lo que dañó parte de la estructura del plantel.

Derivado de estos hechos, los directivos tuvieron que adoptar la modalidad virtual para continuar con las clases, sin embargo, una gran parte de los padres de familia determinaron cambiarlos de escuela por seguridad, por lo que la matrícula de estudiantes se redujo.

Lee también: Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

A través de un comunicado divulgado y dirigido a los padres de familia, las autoridades del colegio señalaron que ante la zozobra e incertidumbre generada por la situación de inseguridad en la ciudad, era imposible retornar a las actividades educativas presenciales en condiciones adecuadas que garantizaran el bienestar de los estudiantes.

Es por eso que, señalaron, se tomó la difícil decisión de proceder al cierre total del centro educativo de preescolar, primaria y secundaria, por lo que el último día de clases sería el lunes 15 de diciembre, mientras que la institución educativa permanecería abierta hasta el miércoles 17 de diciembre para la entrega de la documentación pendiente de los alumnos.

De esta manera, el colegio “Azteca” que tenía 19 años de prestar servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria en la capital del estado, anunció su cierre definitivo a causa de la violencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr