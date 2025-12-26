Más Información

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Muere alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, en accidente carretero; investigan causas del percance

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Místico es reventado en redes sociales por tratar mal a sus fanáticos: “No seas mamón”

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Culiacán, Sin a 26 de Dic.-Cerca de la zona de , en la sindicatura de , Culiacán se reportó un enfrentamiento entre miembros de un grupo armado y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en el que un civil resultó muerto y una camioneta cayó a las aguas de un canal hidráulico.

Según los datos, personal de una de las Unidades de Operaciones Especiales Federales fue atacada por varios cuando circulaban por un canal de terracería, por lo que respondieron el fuego y lograron abatir a uno de los civiles.

Enfrentamiento armado deja un muerto en Costa Rica, Culiacán; camioneta cae a canal hidráulico. Foto: Especial.
Una de las camionetas en las que viajaban los civiles armados cayó a un canal hidráulico, por lo que se desconoce si hay personas muertas en su interior, ya que los equipos de auxilio no han llegado para sacar la unidad de la corriente.

Las autoridades no han dado información oficial sobre si hay civiles detenidos en esta confrontación que duró varios minutos, lo que permitió a los agentes federales solicitar el apoyo del personal del ejército y la Guardia Nacional que llegaron al lugar y controlaron la zona.

