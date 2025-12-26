Culiacán, Sin a 26 de Dic.-Cerca de la zona de Campo Gobierno, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán se reportó un enfrentamiento entre miembros de un grupo armado y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en el que un civil resultó muerto y una camioneta cayó a las aguas de un canal hidráulico.

Según los datos, personal de una de las Unidades de Operaciones Especiales Federales fue atacada por varios hombres armados cuando circulaban por un canal de terracería, por lo que respondieron el fuego y lograron abatir a uno de los civiles.

Enfrentamiento armado deja un muerto en Costa Rica, Culiacán; camioneta cae a canal hidráulico. Foto: Especial.

Una de las camionetas en las que viajaban los civiles armados cayó a un canal hidráulico, por lo que se desconoce si hay personas muertas en su interior, ya que los equipos de auxilio no han llegado para sacar la unidad de la corriente.

Las autoridades no han dado información oficial sobre si hay civiles detenidos en esta confrontación que duró varios minutos, lo que permitió a los agentes federales solicitar el apoyo del personal del ejército y la Guardia Nacional que llegaron al lugar y controlaron la zona.

