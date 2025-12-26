Atacan con drones explosivos almacén municipal en Escuinapa, Sinaloa; no reportan personas lesionadas

Culiacán, Sin a 26 de Dic. - Con el uso de drones, un almacén del ayuntamiento de Escuinapa fue atacado con artefactos explosivos artesanales, lo que provocó un fuerte incendio y daños a su estructura y de negocios semifijos inactivos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Este es el segundo ataque de este tipo contra instalaciones públicas de Escuinapa ya que, en octubre pasado, las instalaciones de cocina y gimnasio de la Policía Municipal sufrieron daños, por las explosiones provocadas por grupos delictivos no identificados.

Pese al despliegue de fuerzas federales en el sur del estado, derivado de los recientes enfrentamientos y bloqueos de carreteras en el tramo Acaponeta-Escuinapa, este viernes, el alcalde, Víctor Diaz Simental, confirmó la detonación por lo menos de dos artefactos explosivos improvisados en uno de los almacenes del ayuntamiento.

Comentó que por los datos que conocen, los artefactos fueron lanzados desde drones, lo que implica un hecho que preocupa por los hechos de violencia que se han presentado en las últimas semanas, por lo que ha tenido que recomendar a la población, mantenerse en sus hogares.

Hizo ver que por fortuna los explosivos no causaron daño a personas, por lo que los cuerpos de auxilio y de seguridad intervinieron para sofocar el incendio que fue provocado por las detonaciones.

El domingo pasado, se registraron nuevos enfrentamientos entre grupos rivales que iniciaron en el centro de la ciudad de Escuinapa y se extendieron a las carreteras México-Nogales y la de cuota, en las que generaron bloqueos en el tramo Acaponeta-Escuinapa, dejó un saldo de dos víctimas colaterales de la violencia, uno murió atropellado.

Víctor Díaz Simental, presidente municipal de Escuinapa tuvo que recomendar a la población mantenerse en sus hogares ante esta nueva jornada de violencia que se vive en el sur del estado, en donde fueron desplazados elementos del Ejército y la Guardia Nacional que controlan la situación e iniciaron el despeje de las carreteras bloqueadas.

Comentó que una persona dedicada a la reparación de equipos electrodomésticos fue atropellada durante el inicio de las confrontaciones y una segunda víctima, falleció por esquirlas de un artefacto explosivo que fue detonado.

Diaz Simental explicó que por la calle La Paz y Libertad, en el centro de Escuinapa se iniciaron las confrontaciones armadas, las cuales provocaron la muerte de dos personas inocentes a estos hechos, luego se extendieron los enfrentamientos en las carreteras, por lo que las fuerzas federales fueron movilizadas.

Estos nuevos hechos de violencia en el sur del estado se registraron a solo cuatro días de que grupos rivales se enfrentaron y colocaron barricadas con vehículos incendiados sobre la caseta de carpeta asfáltica, de la carretera de cuota Mazatlán-Tepic

Sobre estos hechos registrados el pasado miércoles, dejó un saldo de cinco personas y varios vehículos incendiados que sirvieron como bloqueo en las carreteras.

