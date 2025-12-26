Huajuapan. – Familiares y autoridades buscan a Mauricio Vásquez Cruz de 22 años, quien de acuerdo a la ficha de búsqueda, se encuentra desaparecido desde el pasado 08 de diciembre cuando fue visto por última vez en Huajuapan de León. Y, fue el 20 de diciembre que se tuvo la última comunicación con él desde Culiacán, Sinaloa.

Según la ficha de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas No Localizadas (DNOL), la última comunicación de Mauricio Vásquez fue por vía telefónica desde Culiacán.

Entre sus señas particulares, tiene un tatuaje de una telaraña en el codo del brazo derecho y un dragón de color rojo en una de las piernas, una cicatriz a la altura de la nuca y otra en el brazo derecho por cirugía.

Cuando se le vio por última vez, vestía pantalón de mezclilla color azul de la marca Levis, playera de algodón color blanco con azul, tenis color café de la marca Vans y gorra negra de la marca Nike.

Buscan a Mauricio Vásquez originario de Huajuapan, Oaxaca; su última comunicación fue en Culiacán. Foto: Especial.

Mauricio es de complexión delgada, de una estatura aproximada a 1.78 metros, de tez clara y cabello corto color negro, cara redonda frente mediana, cejas escasas, ojos grandes de iris color café obscuro, nariz mediana, boca mediana, labios semi gruesos, mentón cuadrado y cabello lacio.

Por su desaparición, sus familiares realizaron la denuncia ante la instancia correspondiente y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas No Localizadas (DNOL), quienes solicitan el apoyo de las personas para dar con el paradero de Mauricio Vásquez Cruz de 22 años.

De acuerdo a la Red Lupa, en México, hasta el 16 de mayo del 2025 el 98 mil 384, es decir el 76.82 % de las personas desaparecidas son hombres.

“De 2024 a 2025 se duplicó el porcentaje de aumento de casos de personas desaparecidas. La desaparición de personas en México es generalizada y sistemática”, precisa en su informe.

