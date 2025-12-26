Culiacán, Sin. A 26 de Dic.- En la zona conocida como la “Ladrillera”, en la parte norte de Culiacán, fueron hallados dentro de una bolsa negra de plástico y una cobija los restos humanos, al parecer de una persona del sexo masculino, en esta misma zona, el martes pasado, fueron acribillados dos hombres, cuyas identidades aún no se conocen.

Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad que cerca de la colonia Lomas Rodrigara, donde se fabrican tabiques, en una maleta, se encontraban los restos de una persona privada de la vida, los primeros respondientes fue la Guardia Nacional que no localizó ninguna maleta en esa parte.

En una supervisión más amplia, en la que participaron elementos estatales y federales, se localizó una cobija y una bolsa de plástico negro, en la que se localizaron los restos de una persona mutilada, sin mayores especificaciones del hallazgo.

Hallan bolsa con restos humanos en Culiacán; las identidades aún no se conocen. Foto: Especial.

Los peritos en crematística de la Fiscalía General del Estado que acudieron el sitio, luego de verificar los contenidos en la cobija y bolsa negra de plástico, dispusieron trasladarlos al Servicio Médico Forense, para iniciar con los trabajos de su posible identificación.

Solo hace cinco días, en las cercanías del campo agrícola “El Porvenir”, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, elementos de la Guardia Nacional descubrieron tres hieleras abandonadas, una de ellas de plástico, en cuyo interior se encontraron restos humanos, sin que se conozca el posible número de víctimas.

Durante un patrullaje por el libramiento Culiacán los agentes federales detectaron que en el libramiento se encontraban abandonadas tres hieleras de color blanco, una de ellas de plástico, por lo que resguardaron el sitio y al abrir una de ellas, se percataron que había restos humanos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado certificaron que se trata de restos humanos mutilados, sin que se pueda establecer el número de posibles víctimas.

