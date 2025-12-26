Una persona muerta, un lesionado grave y dos viviendas con daños totales, es el saldo de una explosión e incendio en una tienda de Jalapa del Marqués, ocurridos el jueves, confirmaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, en una tienda de abarrotes dos personas realizaban labores de soldadura en una escalera metálica, cerca de donde había almacenada una “cantidad considerable” de pirotecnia, cuya venta es generalizada en estas fechas de fin de año.

La persona fallecida, fue identificada como Fernando, de 50 años de edad y el lesionado también se llama Fernando, de 29 años de edad, quien fue enviado al hospital de especialidades de Salina Cruz, y más tarde trasladado al “Aurelio Valdivieso”, de la ciudad de Oaxaca.

El gobierno municipal de Jalapa de Marqués prohibió “la venta, quema, almacenamiento, distribución y exhibición de todo tipo de pirotecnia". Foto: Especial

Según el reporte médico, el lesionado va diagnosticado como “paciente grave”, debido a que presenta quemaduras de segundo y tercer grado en poco más de la mitad del cuerpo. En la capital oaxaqueña, los médicos valorarán su posible traslado a la Ciudad de México.

Prohíben venta y quema de pirotecnia en Jalapa del Marqués

Después de la tragedia, la autoridad municipal de Jalapa del Marqués, que encabeza Leticia Sibaja, prohibió “la venta, quema, almacenamiento, distribución y exhibición de todo tipo de pirotecnia, artefactos explosivos”, tanto dentro como fuera de las viviendas.

El gobierno municipal argumentó que la prohibición es para salvaguardar la integridad física de la población, prevenir riesgos, accidentes y proteger el orden público, especialmente, añadió, en esta temporada.

