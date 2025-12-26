Más Información
LA PAZ, BCS., 26 de diciembre. -Un predio ubicado en las inmediaciones del arroyo El Cajoncito en la capital de Baja California Sur fue cateado por autoridades federaciones tras una denuncia de extracción ilegal, y en el operativo aseguraron armas, maquinaria pesada y dos personas fueron detenidas.
Según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), realizó este operativo tras recibir una denuncia anónima donde se alertaba de la extracción irregular de arena, tierra roja y piedra en un predio particular, actividades consideradas como aprovechamiento ilícito de bienes nacionales.
Durante la inspección autorizada por un juez de control, fueron detenidas dos personas y aseguraron el inmueble, además, localizaron dos armas largas, 23 cartuchos útiles y un amplio despliegue de equipo presuntamente utilizado para la explotación del sitio.
Entre lo asegurado se encuentran un camión de volteo, seis retroexcavadoras, un tractocamión, dos remolques, cinco vehículos, dos plataformas, una planta de luz, cuatro cribadoras, un molino, un amoladora y cuatro generadores de energía, así como diversas herramientas industriales.
Todo fue puesto a disposición para su análisis y continuar con las investigaciones.
En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y Servicios Periciales, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona.
