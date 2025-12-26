LA PAZ, BCS., 26 de diciembre.- Un incidente vial al interior de la mina Rofomex, operada por Grupo Fertinal, en Baja California Sur dejó a 20 trabajadores lesionados la mañana de este viernes, confirmó la empresa.

De acuerdo con la información difundida, el accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas y se activaron los protocolos internos de respuesta a emergencia dentro de la unidad minera.

Tras la valoración prehospitalaria, 14 trabajadores fueron clasificados en código verde y seis en código amarillo, por lo que fueron trasladados a la Clínica del IMSS No. 1 en La Paz, donde ya reciben atención médica y seguimiento especializado.

La empresa no detalló el incidente; sin embargo, indicó que las familias de los trabajadores involucrados ya fueron notificadas y que mantienen contacto directo con ellas.

Lee también: Buscan a Mauricio Vásquez originario de Huajuapan, Oaxaca; su última comunicación fue en Culiacán, Sinaloa

Accidente en mina Rofomex deja 20 lesionados en La Paz, Baja California Sur; descartan riesgos adicionales. Foto: Especial.

También aseguró que descartaron riesgos adicionales y que las actividades en la mina de fosforita continúan esta tarde.

“Se confirma que no existe ningún riesgo derivado de este incidente para el resto del personal, por lo que las actividades en la unidad continúan desarrollándose con normalidad”, expuso en un comunicado.

Agregó que dan seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas y dijo refrendar su compromiso con la seguridad y atención oportuna de sus colaboradores.

La mina Rofomex, ubicada en el municipio de La Paz, es una instalación dedicada a la producción de insumos minerales para fertilizantes y forma parte de las operaciones de Grupo Fertinal, y tiene como última entidad controladora a Petróleos Mexicanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr