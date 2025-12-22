LA PAZ, BCS.- Ante el riesgo de la entrada del gusano barrenador a Baja California Sur, autoridades reforzaron el blindaje sanitario en puntos de inspección, para evitar una crisis zoosanitaria y económica en el sector pecuario local.

El director de Desarrollo Ganadero del estado, Francisco Rubio Barrera, informó que incluso en esta temporada invernal han comenzado a reforzar las inspecciones, vigilancia y restricción en la movilización del ganado, permitiendo únicamente el ingreso de animales provenientes de estados considerados libres por el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario detalló que se reforzaron los filtros de inspección en los principales accesos a la entidad, como el puerto de Pichilingue, en La Paz, así como en la zona norte, en Guerrero Negro, además, en aeropuertos y puntos carreteros.

“Hemos reforzado las entradas y salidas de la entidad, porque hay que recordar que no solo llega el gusano barrenador con la mosca, sino a través de una infección del animal que pueda traer en la piel, y hay que vigilar también a los animales tipo mascota, perros, aves, debemos hacer una inspección integral y nos hemos enfocado en ello”, afirmó.

Una plaga altamente transmisible y de rápida expansión

“El gusano barrenador es una mosca que parasita al ganado y puede desplazarse rápidamente. Sabemos el daño que provoca por eso es importante actuar con la mayor prevención. Sin entrar en pánico, pero sí con información y acciones”, añadió.

Añadió que se está vigilando que se respete la restricción de movilización del ganado, pues desde que se inició la alerta nacional de la presencia de los primeros casos, únicamente se permite el ingreso a BCS de animales provenientes de zonas libres de esta plaga.

“Como estado peninsular, pues casi somos una isla, tenemos mayor capacidad de control, pero no nos confiamos, por eso reforzamos las medidas”, declaró.

Rubio Barrera explicó que el gusano barrenador es altamente transmisible y puede desplazarse hasta 300 kilómetros en una semana, por lo que también están por concretar la instalación de trampas de detección temprana, en puntos estratégicos, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, para poder identificar y reaccionar de inmediato –dijo– ante cualquier indicio de la presencia del gusano barrenador.

Con el acuerdo federal publicado el pasado 2 de diciembre, se otorgaron también facultades a las entidades para actuar de forma inmediata, lo que permitiría activar un operativo de emergencia.

Van por trampeo y detección temprana

Ante ello, el funcionario dijo que se alistan con personal e insumos y empezar el año con más capacitaciones a productores y reforzar la vigilancia.

“Ahora en invierno baja la movilización, pero nosotros debemos seguir trabajando y haciendo el llamado constante a ganaderos para que principalmente tengan atención en su ganado por que hay que decirlo, si no hay herida no hay gusano. El gusano se aloja en las heridas entonces hay que hacer inspecciones muy precisas”, explicó.

Ganadería vulnerable tras sequía

El reforzamiento de medidas ocurre en un contexto sensible para el sector ganadero sudcaliforniano que desde 2024 enfrenta una sequía severa, con apenas recuperación parcial tras las lluvias de la temporada ciclónica pasada.

El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), Alfredo Bermúdez Beltrán, advirtió que la llegada del gusano barrenador “sería fatal para el estado”, al impedir la comercialización del ganado hacia mercados clave como Mexicali y Hermosillo.

Actualmente BCS cuenta con cerca de 450 mil animales susceptibles, entre bovinos, caprinos, porcinos y equinos, por lo que autoridades insistieron en la vigilancia permanente y atención oportuna de heridas en el ganado y coordinación con asociaciones ganaderas para prevenir un brote.

