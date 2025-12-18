Mérida, Yucatán.- Arrancó en Yucatán un Plan Piloto Nacional para frenar la propagación del gusano barrenador que afecta al ganado, como parte de una estrategia preventiva para proteger la actividad ganadera en el estado.

En el encuentro, el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde, puntualizó que la estrategia es mantener a los animales libres de heridas para evitar la presencia de moscas y cortar el ciclo de esta plaga.

Además se contempla la instalación de trampas para moscas transmisoras de la enfermedad y la aplicación de medidas de prevención en el manejo del ganado.

Recordó que el problema del gusano barrenador tiene una dimensión binacional, pues este año, México y Estados Unidos firmaron un plan de acción contra esta enfermedad, que establece objetivos, acciones, presupuestos y protocolos técnicos, que se aplicarán en el país.

Por su parte, el gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, señaló que desde el primer caso de gusano barrenador se activaron más de 42 especialistas, entre médicos y técnicos en medicina veterinaria, así como de otras instancias como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Comentó que de los más de mil 300 casos de gusano barrenador del ganado, todos han sido atendidos y no se reporta una sola muerte de algún ejemplar y que hasta el 6 de diciembre estaban activos 80 casos.

Díaz Mena aseguró que este programa piloto representa una decisión de acabar con el problema, con estrategias bien planeadas, para que el éxito sea contundente.

Sader detalla acciones

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el sur y sureste de México informó que el plan contempla la conformación de brigadas de campo en tres polígonos prioritarios, labores de promoción y difusión entre productores, refuerzo de la comunicación en territorio, así como la inspección de cargamentos ganaderos y el control de la movilización de animales a través de puntos de verificación federales e internos operados en coordinación con el Senasica.

Detalló que, durante 10 semanas, se implementarán acciones coordinadas para reducir significativamente la población de la plaga y avanzar en su control. Al respecto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, indicó que en Yucatán se han atendido más de mil 300 casos, sin la muerte de ningún animal, y que actualmente se reportan 86 casos activos.

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, dijo que la participación social es fundamental para lograr éxito en el programa ya que el cuidado de los animales, la curación de heridas, la notificación y la vigilancia en campo constituyen la primera línea de defensa.

Implementan plan piloto contra el gusano barrenador (18/12/2025). Foto: Especial

Añadió que los aprendizajes que se obtengan en territorio yucateco servirán de guía para escalar esta estrategia a otras regiones del país, con lo que Yucatán se convierte en precursor de un modelo de sanidad pecuaria con potencial de referencia en la región sur-sureste.

A su vez, el director general de Salud Animal del Senasica, Gabriel Ayala Borunda, destacó que, gracias al compromiso y la coordinación con las autoridades estatales y el sector productivo, se ha logrado contener el avance de la plaga por más de 13 meses.

Señaló que, derivado de la dinámica actual en el sur-sureste, se han desarrollado estrategias que permiten transitar de una contención focalizada hacia una ruta crítica de erradicación. Precisó que el objetivo es reducir, durante 10 semanas, la densidad de la mosca para preparar el terreno para una futura liberación de moscas estériles producidas en México.

Confirman nuevo caso de gusano barrenador en humanos

Autoridades federales confirmaron un nuevo caso de miasis por gusano barrenador en humanos en Yucatán.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) informó que se trata de un hombre de 47 años de edad, originario de Motul, atendido en la ciudad de Mérida tras presentar lesiones en el tronco del cuerpo.

La Secretaría de Salud Federal precisó que el paciente padece alcoholismo, condición que se suma a su estado de salud, por lo que permanece hospitalizado bajo tratamiento médico.

Con este caso, suman ya siete personas diagnosticadas con miasis por gusano barrenador del ganado en el estado, de las cuales tres continúan internadas recibiendo atención especializada.

