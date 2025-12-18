Tras los avances logrados en la Secretaría de Gobernación (Segob) con transportistas el miércoles sobre seguridad, la madrugada de este jueves 18 de diciembre, el gobierno federal y productores del campo concluyeron una mesa de trabajo en la que se acordaron acciones para fortalecer al sector agroalimentario.

Alrededor de las 01:35 horas concluyó la reunión en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, por lo que quedarían suspendidos los bloqueos carreteros, en el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo.

La Segob, la Sader, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional reafirmaron a través de un comunicado que es fundamentales el diálogo permanente y la coordinación entre instituciones “para garantizar la gobernabilidad, el bienestar del campo mexicano, el libre tránsito y la seguridad de quienes transitan por las vías de comunicación”.

“Se dio seguimiento a las demandas relacionadas con la seguridad en carreteras. En este marco, se acordó reforzar la presencia operativa, brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, con el objetivo de proteger la integridad de transportistas, productores y de la ciudadanía en general, garantizando en todo momento el libre tránsito y la continuidad de las actividades productivas”, destacaron las dependencia.

Baltazar Valdés y Eraclio “Yako” Rodríguez, representantes del Frente, reconocieron que no llegaron a expectativas como los precios de garantía.

“Este es un gran avance que se ha logrado porque mantenemos el diálogo, porque hemos alcanzado, por lo menos en la producción que se tiene en este momento, ya sea en bodega o que se está cosechando, estamos asegurando que esta producción quedará salvo, nuestros productores alcanzarán un ingreso mínimo”, expuso Valdés.

Agradecieron a quienes estuvieron presentes en los puntos en los distintos estados y advirtieron que “la lucha sigue”.

“Creo que hemos ganado una buena parte de la batalla, no la hemos perdido, pero vamos por todo”, expresó “Yako” Rodríguez.

Las mesas estuvieron encabezadas por el subsecretario de la Segob, César Yáñez, y por el titular de la Sader, Julio Berdegué.

Los acuerdos con los agricultores

El gobierno de México y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano refrendaron su disposición al diálogo y la búsqueda constructiva de acuerdos.

Este 18 de diciembre se instala en Agricultura una mesa técnica para discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, soya y cebada. Otra también para revisar el acopio de maíz y frijol.

En la semana del 12 de enero de 2026 se llevará a cabo una reunión de trabajo para discutir sus propuestas relativas al sistema de ordenamiento de mercado y la comercialización del maíz.

“Se precisó que la participación en la discusión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se realizará conforme a sus mecanismos formales, bajo conducción de la Secretaría de Economía con participación sectorial de las dependencias competentes y de los productores”, expusieron.

“Durante la primera quincena de enero se definirá una fecha, el método y la agenda para dialogar sobre la política agroalimentaria mexicana”, señalaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm