Productores y transportistas se declararon en "alerta máxima" la tarde de este miércoles, en el marco de la mesa de negociación que tienen en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Previo a entrar a la Segob a la mesa de negociación, confiaron en que "de verdad" hoy se resuelvan sus demandas que consideran justas.

"No están bloqueando carreteras, pero si están en alerta máxima en caso de que no lleguemos a un acuerdo.

Pedimos perdón. (...) Estamos decididos a luchar por México, luchar por esto que estamos haciendo", dijo David Estévez, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Baltazar Valdés, dirigente del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano, reiteró que estas acciones son por la defensa del campo, por una alimentación segura de México y para salvaguardar la soberanía nacional.

Para las 19:00 horas se tiene una reunión en la Sader: "Y en función del avance o no, será la decisión de tomar o no las carreteras".

Se espera que la mesa de negociación en ambas dependencias dure varias horas y confían para que antes de la medianoche haya una respuesta.

Reiteraron que su demandas a tratar son tener más seguridad en carreteras, detener las extensiones, las demandas contra integrantes del movimiento y una política agrícola acorde a los tiempos actuales.

También precios de garantía para los granos, que se excluyan del Tratado de Libre Comercio las oleaginosas y créditos.

Ante el anuncio de reanudar bloqueos en carreteras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no todos los participantes en estas movilizaciones pueden considerarse campesinos y aseguró que el Gobierno federal mantiene el diálogo abierto a través de la Secretaría de Gobernación.

En su su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria señaló que se trata de algunas organizaciones específicas y no de un movimiento generalizado del sector rural.

"Así como que campesinos, campesinos, pues no. Son algunas organizaciones”, declaró.

