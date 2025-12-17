La Secretaría de Energía informó que la primera convocatoria federal para permitir la participación ordenada del sector privado en la generación, transmisión y venta de energía eléctrica ya arroja resultados concretos, con 20 proyectos que recibieron el visto bueno para iniciar su construcción de manera inmediata.

Durante su exposición, la funcionaria Luz Elena González Escobar detalló que se trata de 15 proyectos fotovoltaicos, con una capacidad conjunta de 2 mil 471 megawatts (MW), y cinco parques eólicos que aportarán 849 MW, lo que suma 3 mil 320 MW de nueva generación eléctrica.

En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 4 mil 752 millones de dólares, equivalentes a cerca de 90 mil millones de pesos, y estarán distribuidos en 11 estados del país, entre ellos Campeche, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas, Puebla y Querétaro.

“Estos proyectos van a iniciar su construcción de manera inmediata y representan una inversión muy relevante para el país, cercana a los 90 mil millones de pesos”, subrayó la secretaria de Energía, al destacar el impacto económico y energético de la convocatoria.

La funcionaria explicó que esta expansión privada se da en paralelo al fortalecimiento de la generación pública, con el objetivo de garantizar que el Estado mantenga al menos el 54% de la generación eléctrica nacional.

En ese contexto, recordó que ya están en marcha los primeros cuatro ciclos combinados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo la planta de Tula, que ya se encuentra en construcción, así como los proyectos de Mazatlán, Altamira y Salamanca, actualmente en fase de ingenierías básicas. A estos se sumará la planta de Los Cabos, cuyo proceso iniciará en enero.

Asimismo, resaltó los avances de la transición energética dentro de la propia CFE, con la construcción de la etapa tres del proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco y el arranque de la etapa cuatro en febrero, que en conjunto aportarán mil MW adicionales de energía limpia.

Al referirse al diseño de la convocatoria emitida el 17 de octubre, la secretaria señaló que el nuevo esquema permitió reducir de manera significativa los tiempos de aprobación sin relajar los estándares técnicos.

“La planeación dejó de ser declarativa y hoy el Estado recupera la capacidad de ordenar el crecimiento del sector eléctrico en función de las necesidades reales del país y de la gente”, afirmó.

Explicó que el proceso de evaluación fue interinstitucional e incluyó criterios de confiabilidad del sistema eléctrico, capacidad técnica y financiera, impacto social, justicia energética e innovación tecnológica. Como resultado, los 20 proyectos seleccionados representan el 56 por ciento de la capacidad total ofertada en esta primera convocatoria.

Del total aprobado, 19 por ciento entrará en operación en 2027, 78 por ciento en 2028 y el resto en 2029.

Finalmente, la funcionaria adelantó que, por instrucciones presidenciales, una segunda convocatoria será lanzada a finales de enero, con el fin de seguir alineando la inversión privada con las metas de soberanía y transición energética del país.

