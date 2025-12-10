Por la inclusión laboral a personas refugiadas en México, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), otorgó recientemente el Premio Nansen para las Américas al empresario Pablo Moreno Cadena.

“Este hito pone de relieve el enorme potencial transformador del sector privado para generar soluciones innovadoras y sostenibles en contextos de desplazamiento forzado”, dijo en un comunicado.

Creado en 1954, el Premio Nansen honra a individuos, grupos u organizaciones que realizan una labor extraordinaria para proteger a las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas.

La Acnur expresó que Moreno Cadena ha contribuido a que personas refugiadas de diversas nacionalidades accedan a empleo formal, estabilidad y oportunidades de crecimiento. Su visión ha sido clave para demostrar que la integración no solo es viable, sino beneficiosa para las empresas, las comunidades y las personas que reconstruyen su vida en México.

Afirmó que el empresario mexicano decidió donar la totalidad del premio monetario a la Casa del Migrante de Saltillo, organización que brinda alojamiento, asesoría legal y apoyo en procesos de naturalización a personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Dijo que Saltillo es también la ciudad donde nació el Programa de Integración Local (PIL) de Acnur, lo que otorgó un valor simbólico adicional a esta decisión.

Mencionó que mientras en otras regiones el acceso al asilo y la integración enfrentan crecientes restricciones, América Latina avanza con un modelo distinto, impulsado en buena medida por la colaboración del sector privado con programas como el de Integración Local de ACNUR.

Precisó que, actualmente, más de 650 empresas en México participan activamente en procesos de contratación inclusiva. Desde 2016, más de 53 mil personas refugiadas han accedido al PIL.

Indicó que la experiencia mexicana refleja una tendencia creciente en América Latina, donde el sector privado se consolida como un socio estratégico para la integración.

En Brasil, el Foro Empresas con Refugiados impulsa la contratación inclusiva a gran escala; en Ecuador, el Sello Empresa Inclusiva reconoce a compañías que integran a personas refugiadas en su fuerza laboral; y en Costa Rica, el programa “Vivir la Inclusión” articula alianzas público-privadas para generar valor tanto para las empresas como para las personas refugiadas. Estas son solo algunas de las numerosas iniciativas que reflejan el creciente compromiso del sector privado con la integración en América Latina.

Añadió que en tiempos de grandes desafíos humanitarios, la solidaridad y la innovación pueden venir de distintos sectores.

“El reconocimiento a Pablo Moreno Cadena reafirma que la región cuenta con soluciones innovadoras y sostenibles para la inclusión, y que el liderazgo empresarial puede ser un pilar central para garantizar oportunidades reales a quienes se han visto obligados a huir”, externó.

