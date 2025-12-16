Más Información
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presidió este martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
En este evento realizado en la Segob, se presentaron dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.
Además se presentó la declaratoria de cero tolerancia a las violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior.
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, acompañó a Rodríguez en esta presentación.
