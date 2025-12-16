Más Información

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (), presidió este martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

En este evento realizado en la , se presentaron dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.

Lee también

Además se presentó la declaratoria de cero tolerancia a las violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, acompañó a Rodríguez en esta presentación.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]