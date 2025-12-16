Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunió con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien reconoció "la extraordinaria coordinación" con el gabinete de Seguridad y el fortalecimiento en su gobierno de la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado.

"Estos esfuerzos de coordinación reflejan una incidencia delictiva a la baja y avances contundentes en el combate a la delincuencia en lo que va de su gobierno", destacó el mando policial tras participar en la Mesa de Seguridad.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se reunió con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Foto: Especial

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció el respaldo brindado a Chiapas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien este martes acompañó en la Mesa de Paz a las autoridades de seguridad del estado y de la región para seguir fortaleciendo la pacificación.

Ramírez Aguilar subrayó que la confianza de la presidenta Sheinbaum Pardo ha permitido, de manera coordinada, combatir la violencia y llevar a Chiapas a una pacificación donde las familias se sientan seguras y protegidas, pues desde un principio nos ha acompañado “en nuestra aspiración de construir la paz todos los días”.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se reunió con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Foto: Especial

El gobernador de Chiapas reafirmó que sin el apoyo y la confianza de la Presidenta y el respaldo del secretario de seguridad, este logro en la pacificación del estado no habría sido posible, por lo que resaltó que gracias a su compromiso y acompañamiento se ha podido avanzar de manera decisiva.

En ese sentido, también resaltó el apoyo del general de división Alejandro Vargas González, comandante de la VII Región Militar; del general de brigada Juan Ernesto Estrada González, comandante de la 39 Zona Militar; del vicealmirante Felipe de Jesús Santillán Murillo, comandante de la 22 Zona Naval, y del general brigadier J. Inés Meléndez Estrada, coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas.

Ramírez Aguilar indicó que el trabajo conjunto y el compromiso han sido clave para construir un Chiapas en paz, por lo que también reconoció la suma de esfuerzos del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; del fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca y del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

