Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

La presidenta recordó que el próximo año encabezará en distintas entidades con violencia el gabinete de Seguridad, además que las conferencias mañaneras se realizarán desde los lugares que visite.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en , Sheinbaum Pardo destacó su gira de este fin de semana de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde atendió diferentes temas como educación y salud.

“El próximo año vamos a iniciar con visitas para hacer el gabinete de Seguridad en algunos estados; jueves, viernes haremos las mañaneras allá, ya les vamos a decir la agenda. Pero vamos a iniciar haciendo el gabinete de Seguridad en los ”, dijo.

Lee también

Aseguró además que se van a inaugurar “muchos hospitales” en enero, así como carreteras y otras obras. “Y ahí vamos trabajando”, declaró.

Destacó que la inauguración que hizo del Centro libre para mujeres, porque es muy simbólico en Ciudad Juárez, “uno de los lugares de mayor violencia contra las mujeres”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]