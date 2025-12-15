La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el próximo año encabezará en distintas entidades con violencia el gabinete de Seguridad, además que las conferencias mañaneras se realizarán desde los lugares que visite.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó su gira de este fin de semana de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde atendió diferentes temas como educación y salud.

“El próximo año vamos a iniciar con visitas para hacer el gabinete de Seguridad en algunos estados; jueves, viernes haremos las mañaneras allá, ya les vamos a decir la agenda. Pero vamos a iniciar haciendo el gabinete de Seguridad en los estados con mayor problemas de seguridad”, dijo.

Aseguró además que se van a inaugurar “muchos hospitales” en enero, así como carreteras y otras obras. “Y ahí vamos trabajando”, declaró.

Destacó que la inauguración que hizo del Centro libre para mujeres, porque es muy simbólico en Ciudad Juárez, “uno de los lugares de mayor violencia contra las mujeres”.

