García Harfuch informa traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, detalla

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que 25 reos peligrosos fueron trasladados del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Michoacán a prisiones federales.

"Como parte del para fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario, se llevó a cabo un operativo de traslado de 25 personas privadas de la libertad de Ceresos de Michoacán hacia centros penitenciarios federales", declaró el titular de la SSPC.

En conferencia de prensa del , señaló que los traslados fueron llevados a cabo por la Guardia Nacional (GN)y personal de la Secretaría de Seguridad del Sistema Penitenciario.

"Estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales", detalló.

Explicó que la permanencia de los reos en los penales estatales podrían implicar riesgos.

"Su permanencia en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva", destacó García Harfuch.

Agregó que en el traslado se coordinaron elementos de la GN y la Secretaría de la Defenda Nacional (Defensa) así como la SSPC y que los 25 reos fueron distribuidos a cuatro penales federales; el Cefereso de Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz.

Al término de la conferencia, el titular de Seguridad declaró que ninguno de los detenidos es objetivo prioritario para y no cuentan con una orden de extradición; sin embargo, detalló que el traslado es debido a que generan inestabilidad en centros locales y en un centro penitencial federal se evitan este tipo de conductas, declaró.

