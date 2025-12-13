Cae Jesús Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont; es acusado junto con García Luna

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los 61 exservidores públicos acusados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de desviar millones de pesos destinados a los penales federales del país, fue detenido por autoridades federales.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura del exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ahora Prevención y Reinserción Social, se realizó el jueves, pero no se especifica el lugar ni a dónde fue trasladado.

La ficha señala únicamente que fue detenido Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, “un masculino, estatura aproximada de 1.63 metros, tez morena clara, barba, cabello entre cano. Pantalón mezclilla, playera vino, chamarra café, botas grises, gorra café, sin tatuajes visibles”.

Pérez Rodríguez está acusado de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, detenido en Miami, Estados Unidos.

En mayo de 2023, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró orden de aprehensión contra 61 exservidores públicos, entre ellos García Luna, Pérez Rodríguez y altos mandos del sistema penitenciario federal, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La FGR imputa a Pérez Rodríguez el desvío de casi 3 mil millones de pesos a empresa factureras relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga. En este asunto también está implicado Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de 2015 a 2016, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Así como el exdirector General de Administración, Paulo Uribe Arriaga; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico; Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido OADPRS.

