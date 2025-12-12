Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, celebró la captura de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “ El Limones”, identificado como presunto jefe de plaza de la célula delictiva del Cártel de Sinaloa "Los Cabrera", ligada a "El Mayo" Zambada.

En conferencia de prensa el pasado jueves 11 de noviembre, el morenista reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y del Ministerio Público para la detención de este líder criminal que, de acuerdo con autoridades federales, formaba parte del segundo nivel de la estructura delincuencia.

"Celebro que el Gabinete de Seguridad, que el Ministerio Público esté actuando y que no haya impunidad para nadie, y si esta persona tiene delitos por los que hay que responder, que responda él y todos", dijo.

Lee también Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Detienen a "Limones", integrante de la organización criminal, "Los Cabrera". Foto: Tomada de la cuenta de X de @OHarfuch

También reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum en su lucha contra la impunidad y descartó que él mismo conozca a "Limones": "Que bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad, si él debe algo debe de pagarlo, yo no lo conozco pero a lo mejor hasta una fotografía sale también conmigo, o sea no lo sé, diario me saco cientos de fotografías. Cuando salgo al aeropuerto también mucha gente me pide fotografías y nunca he negado una fotografía a nadie", compartió.

Lee también "Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc