Más Información

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, celebró la captura de Edgar Rodríguez Ortiz, alias , identificado como presunto jefe de plaza de la célula delictiva del Cártel de Sinaloa "Los Cabrera", ligada a "El Mayo" Zambada.

En conferencia de prensa el pasado jueves 11 de noviembre, el morenista reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y del para la detención de este líder criminal que, de acuerdo con autoridades federales, formaba parte del segundo nivel de la estructura delincuencia.

"Celebro que el Gabinete de Seguridad, que el Ministerio Público esté actuando y que no haya impunidad para nadie, y si esta persona tiene delitos por los que hay que responder, que responda él y todos", dijo.

Lee también

Detienen a "Limones", integrante de la organización criminal, "Los Cabrera". Foto: Tomada de la cuenta de X de @OHarfuch
Detienen a "Limones", integrante de la organización criminal, "Los Cabrera". Foto: Tomada de la cuenta de X de @OHarfuch

También reconoció a la presidenta en su lucha contra la impunidad y descartó que él mismo conozca a "Limones": "Que bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad, si él debe algo debe de pagarlo, yo no lo conozco pero a lo mejor hasta una fotografía sale también conmigo, o sea no lo sé, diario me saco cientos de fotografías. Cuando salgo al aeropuerto también mucha gente me pide fotografías y nunca he negado una fotografía a nadie", compartió.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]