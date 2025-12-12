La letalidad por la violencia entre fuerzas estatales y grupos armados en México creció 11% en el último año, advirtió la organización sin fines de lucro ACLED en su Índice de Conflictos de este año, en el que ubica a México en cuarto lugar general, pero en el segundo si se considera solamente la peligrosidad para los civiles, con un nivel de violencia extremo y como el octavo más mortal en el mundo.

En 2025, ACLED registra 820 decesos en el país por la violencia entre fuerzas estatales y grupos armados. En 2024 fueron 742.

El índice advierte que la represión en contra de los grupos criminales ha contribuido a la fragmentación de los grupos armados y cita como ejemplo el caso mexicano donde, dice, “la detención del líder del Cártel de Sinaloa, El Mayo, en Estados Unidos en julio de 2024 contribuyó a desencadenar uno de los conflictos internos más sangrientos del Cártel de Sinaloa”. El país ocupa el tercer lugar mundial en cuanto a nivel de fragmentación del conflicto.

Asimismo, señala a México como uno de los países (junto con Colombia) donde los grupos armados han incrementado el uso de drones cargados con explosivos.

El índice toma en cuenta cuatro indicadores: letalidad, peligro para la población civil, difusión geográfica y número de grupos armados.

Según ACLED, México registró 8 mil 70 eventos de violencia política en el último año.

Ya en mayo pasado, ACLED se había referido a la violencia desatada por el arresto de Ismael El Mayo Zambada, ocurrido en julio de 2024, resultado de una traición de Joaquín Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

En ese reporte, ACLED advirtió que la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, consistente en un “aumento de los despliegues, operaciones basadas en inteligencia y detenciones de alto perfil”.

La organización advirtió que había “pocos indicios de que estas medidas hayan debilitado significativamente a los grupos criminales” y que, por el contrario, la estrategia de ir por los capos podía derivar en la “aparición de actores criminales oportunistas”. Indicó, como también ha hecho la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, que uno de los grupos que está sacando provecho “de la división interna del Cártel de Sinaloa es su principal rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Más allá de México, la ACLED advierte sobre los países donde prevé una escalada de conflictos, violencia política y crisis humanitarias en 2026. La lista incluye a Ecuador, al que la organización describe como “epicentro de violencia criminal, con la mayor tasa de homicidios de la región”.

El panorama no pinta bien en general en América Latina, donde la ACLED teme se extenderá la violencia debido al aumento de la actividad del crimen organizado y al endurecimiento de la respuesta por parte de los países, como está ocurriendo en Ecuador.

La presión de Estados Unidos, indica el organismo, está empujando a respuestas cada vez más duras que, lejos de poner fin a los conflictos, los están fragmentando.

“Los enfoques de mano dura contra la violencia de los grupos criminales no son nuevos y han ganado popularidad en toda la región, especialmente en Jamaica, El Salvador y Honduras”, dice la ONG estadounidense. “Sin embargo, el cambio de retórica de Estados Unidos (...) animó a países como Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago a seguir su ejemplo y declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”, añade

Para ACLED, “las respuestas militarizadas al crimen organizado probablemente se extenderán aún más, a medida que los gobiernos adopten medidas de mano dura contra la delincuencia y recurran a poderes de emergencia”.

La nueva política estadounidense, que prioriza la militarización e incluso las ejecuciones extrajudiciales, alerta la ONG, “ya se ha traducido en un uso más letal de la fuerza en 2025. A lo largo de 2025, al menos nueve países registraron un aumento de la letalidad en los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y fuerzas estatales (...) entre ellos Brasil, donde la Operación Contención en Río de Janeiro causó la muerte de más de 120 presuntos miembros de bandas”.

A nivel global, Palestina encabeza el Índice de Conflictos debido a la gravedad y la extensión de la violencia, que alcanza a casi 70% de Gaza y Cisjordania. Ucrania se sitúa en la undécima posición general, pero es el conflicto más letal del mundo.