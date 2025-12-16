Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

La presidenta mencionó que la llamada del lunes del secretario de Seguridad, , con su homologocanadiense, Gary Anandasangaree, es parte de la relación de los dos países.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que hubo una reunión del G7 a la que no pudo asistir México.

“Es parte de la relación que se tiene, tanto con Canadá, Estados Unidos, como con otros países del mundo. Y había habido una reunión del G7 en donde había sido invitado México; no se pudo asistir y pues está recuperando esta llamada, particularmente en la relación con Canadá”, dijo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agradeció al Ministro de Seguridad de Canadá la conversación telefónica de ayer.

“Avanzamos en prioridades compartidas y en el , con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones”, señaló García Harfuch.

En redes sociales señaló que sostuvieron un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre .

