El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , sostuvo este domingo una llamada telefónica con su homólogo canadiense, Gary Anandasangare, en donde acordaron fortalecer la seguridad bilateral.

“Agradezco al Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree la conversación telefónica de esta tarde, donde sostuvimos un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá”, informó el titular de la SSPC en redes sociales.

De acuerdo con García Harfuch, se obtuvieron avances en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá-México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de las naciones.

