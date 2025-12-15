Más Información

Desplome de avioneta en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

Desplome de avioneta en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

FGR inicia carpeta de investigación por desplome de avioneta en Toluca; despliega peritos y agentes del MP en la zona

FGR inicia carpeta de investigación por desplome de avioneta en Toluca; despliega peritos y agentes del MP en la zona

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

La Fiscalía General de la República (), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, inició carpeta de investigación tras el desplome de una aeronave en San Pedro Totoltepec, cerca del .

“La institución envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, resaltó la FGR en un comunicado.

Indicó que coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]