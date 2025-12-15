La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, inició carpeta de investigación tras el desplome de una aeronave en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

“La institución envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, resaltó la FGR en un comunicado.

Indicó que coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho.

em/rmlgv