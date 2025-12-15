La bancada del PAN en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación a fondo e imparcial respecto al presunto vínculo de Edgar “N” alias “El Limones” con la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, descalificó la declaración del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por descartar vínculos de Edgar “N” con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

“La negación preventiva del titular de Seguridad, Omar García Harfuch, es un intento desesperado por proteger a la CATEM al ignorar evidencias abrumadoras de que ´El Limones´ usó el membrete de esta central sindical para lavar sus ganancias criminales, por ello, debe investigarse con toda seriedad la línea del dinero y de mando de esta organización criminal”, dijo.

Téllez Hernández condenó que las autoridades implementen la “justicia selectiva” que castiga a los opositores políticos; “pero ignora las pruebas que involucran a organizaciones sindicales afines a la autoproclamada Cuarta Transformación”, dijo.

“Esto no es un descuido menor; es una falla sistemática de justicia; esto no puede pasar desapercibido para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República, estas instancias deben realizar una investigación exhaustiva e imparcial, a fondo y con toda seriedad para desmantelar la red criminal incrustada en la CATEM”, aseveró.

Por su parte, el diputado Daniel Chimal consideró que no se debe exonerar precipitadamente a los líderes de la central de trabajadores.

“Se deben investigar todos los vínculos entre la organización criminal de extorsión que encabezaba ´El Limones´ y los liderazgos de la CATEM involucrados en la red de extorsión, lavado de dinero y el robo de combustible (huachicol) entre otros ilícitos”, refirió.

Edgar “N” fue detenido en Durango, el pasado 10 de diciembre, en un operativo encabezado por la Secretaría de la Marina, y apoyado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, acusado de extorsionar a comerciantes y ganaderos de la región de La Laguna.

