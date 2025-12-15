Más Información

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Luego que fuera rechazado en una consulta popular, la presidenta informó que el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo (PERH), se reubicará.

A pregunta expresa al finalizar su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales () buscará otro sitio para poder desarrollar este parque.

"Sí, ahí votó la gente, que no lo quería en este lugar. Entonces, ya, Secretaría de Medio Ambiente va a buscar otro sitio para poder desarrollar el Parque de Economía Circular. Y siempre vamos a ser respetuosos de lo que opine la gente", respondió.

Lee también

Ayer, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de Hidalgo informaron que al concluir la jornada del Ejercicio Consultivo de Participación Ciudadana sobre el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en esa entidad, se registró una participación ciudadana de 8.77% de la lista nominal, equivalente a 12 mil 259 votos emitidos de un total de 139 mil 831 ciudadanos.

Se detalló que la consulta se aplicó a los habitantes de los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, donde del total de los sufragios, 4 mil 334 personas (35.35%) manifestaron su opinión a favor del proyecto, mientras que 7 mil 736 (63.10%) expresaron su desacuerdo.

Lee también

Tras este rechazo de la población, a mediodía de este lunes llegó al, Alicia Bárcena, titular de Medio Ambiente, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]