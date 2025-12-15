Luego que fuera rechazado en una consulta popular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo (PERH), se reubicará.

A pregunta expresa al finalizar su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) buscará otro sitio para poder desarrollar este parque.

"Sí, ahí votó la gente, que no lo quería en este lugar. Entonces, ya, Secretaría de Medio Ambiente va a buscar otro sitio para poder desarrollar el Parque de Economía Circular. Y siempre vamos a ser respetuosos de lo que opine la gente", respondió.

Ayer, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno de Hidalgo informaron que al concluir la jornada del Ejercicio Consultivo de Participación Ciudadana sobre el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en esa entidad, se registró una participación ciudadana de 8.77% de la lista nominal, equivalente a 12 mil 259 votos emitidos de un total de 139 mil 831 ciudadanos.

Se detalló que la consulta se aplicó a los habitantes de los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, donde del total de los sufragios, 4 mil 334 personas (35.35%) manifestaron su opinión a favor del proyecto, mientras que 7 mil 736 (63.10%) expresaron su desacuerdo.

Tras este rechazo de la población, a mediodía de este lunes llegó a Palacio Nacional, Alicia Bárcena, titular de Medio Ambiente, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

