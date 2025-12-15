Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

La presidenta señaló que ha sido muy cuestionada la forma en cómo obtuvo una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos (), , presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), pero indicó que es un caso que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto, luego que María Amparo Casar fuera citada por un juez tras judicializar la FGR una acusación por presunto uso indebido de atribuciones.

“Fue un caso que se hizo público con el , muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero la parte de la Fiscalía se la dejaría a la Fiscalía para que la propia fiscal (Ernestina Godoy) explicara por qué la denuncia penal, cuándo se presentó y el citatorio que creo que hicieron. Eso se lo dejaría a la Fiscalía.

Lee también

En , la presidenta Claudia Sheinbaum señalo que este es un caso que se debe de recordar, pero "la parte penal, pues sí se la dejaría en la Fiscalía“.

Este sábado, la FGR afirmó que en el caso de la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar Pérez, no hay "sesgo" ni "consigna", ante la crítica de diversos sectores.

Mediante un mensaje en una red social, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos aseguró que analiza detalladamente la indagatoria por la presunta pensión ilícita de Pemex que recibe la académica, la cual, precisó, se judicializó ante una jueza en septiembre de este año y no recientemente.

Lee también

Lo anterior, señaló, para "verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]