La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que ha sido muy cuestionada la forma en cómo obtuvo una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), pero indicó que es un caso que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto, luego que María Amparo Casar fuera citada por un juez tras judicializar la FGR una acusación por presunto uso indebido de atribuciones.

“Fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero la parte de la Fiscalía se la dejaría a la Fiscalía para que la propia fiscal (Ernestina Godoy) explicara por qué la denuncia penal, cuándo se presentó y el citatorio que creo que hicieron. Eso se lo dejaría a la Fiscalía.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señalo que este es un caso que se debe de recordar, pero "la parte penal, pues sí se la dejaría en la Fiscalía“.

Este sábado, la FGR afirmó que en el caso de la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar Pérez, no hay "sesgo" ni "consigna", ante la crítica de diversos sectores.

Mediante un mensaje en una red social, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos aseguró que analiza detalladamente la indagatoria por la presunta pensión ilícita de Pemex que recibe la académica, la cual, precisó, se judicializó ante una jueza en septiembre de este año y no recientemente.

Lo anterior, señaló, para "verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente".

