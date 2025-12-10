Niegan amparo a Emilio Lozoya por caso de Agronitrogenados; exdirector de Pemex busca librar acusación de lavado de dinero

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sigue sin poder echar abajo el proceso penal por el caso Agronitrogenados, que aún tiene vigente.

Y es que un Tribunal Colegiado le negó un amparo con el que buscaba suspender la acusación que le hiciera la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, quien recibió 475 millones de pesos de la paraestatal.

Lozoya Austin busca que el asunto no llegue a la etapa intermedia, para evitar que la FGR lo acuse de lavado de dinero.

Por ello, en su demanda argumentó que en el asunto, Ancira Elizondo, cubrió la reparación del daño, situación que lo beneficia de hacer alguna reparación económica.

Sin embargo, Ezequiel Altamirano Roches, magistrado instructor, integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, negó conceder la protección de la justicia al exdirector de Pemex al señalar que no le asiste la razón.

El impartidor de justicia explicó que es inaceptable considerar que si uno de los coimputados ya garantizó la reparación del daño, ello beneficia a los demás, ya que la solidaridad de los coimputados en la reparación del daño, no puede asumirse como una regla general.

Además, indicó que tampoco se puede señalar que la reparación del daño ya se encuentra garantizada, debido a que Alonso Ancira no ha cubierto el pago total.

Cabe recordar que, el empresario se comprometió a pagar 216 millones dólares, pero solo ha aportado dos pagos por aproximadamente 110 millones de dólares. En caso de que no cubra el monto total, podría volver a la cárcel.

