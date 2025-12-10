Juan Carlos Mendoza, abogado del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, señaló que debe llamar la atención que una persona está siendo, tres veces, juzgada por los mismos hechos, "es increíble que haya sido llevado al Altiplano, no lo podemos entender [...] fue ingresado en el Altiplano, el lugar más icónico de la violencia, de la delincuencia, donde han estado los delincuentes más simbólicos de la época moderna".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el abogado del chihuahuense dijo que pudieron advertir en la lectura de la carpeta de investigación, que tiene un eje muy especial, "que nunca se ha visto en la historia de México [...] los mismos hechos por los cuales está detenido, son los mismos hechos por los cuales está enfrentando un proceso penal.

"[...] está enfrentado su proceso, aquí en semilibertad, como debe de ser, ejerciendo sus derechos, y aparte esos hechos ya habían sido parte de un procedimiento administrativo que en forma de juicio se llevó en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua", declaró.

El abogado también acusó que la orden de aprehensión fue liberada de manera ilegal porque el estado mexicano no tiene la facultad de perseguir a Duarte Jáquez en razón del tratado de extradición.

Agregó que la orden de aprehensión tiene varios "absurdos", en primera instancia, porque el juez de control que liberó la orden señaló que para que el gobierno mexicano pudiera pedir la excepción tenía que estar detenido, "¿en dónde está lo absurdo?, lo absurdo está en que para pedir permiso para poderlo detener lo tienen que detener".

Apuntó que se presentó el incidente, pero fue negado, por lo que se continuó la lectura de los antecedentes y señaló que hoy continúa.

En respuesta a cómo se encuentra César Duarte, precisó que es un hombre muy entero, "un hombre muy echado para adelante y así está, está con la cara en alto. No le puedo decir que no le impacto".

Mencionó que si de algo se tiene la seguridad jurídica es de que no podía pasar esto, "eso está violando toda la seguridad jurídica, los derechos humanos y los tratados internacionales".

Destacó que César Duarte ha enfrentado durante nueve años 21 procesos penales, siete procesos administrativos, dos procesos civiles, "si a nueve años el Estado no le ha podido imponer una sentencia condenatoria, está muy clara la razón por lo que el señor Duarte está detenido", concluyó.

¿De qué acusan a César Duarte?

Este martes 9 de diciembre se llevó a cabo una audiencia donde se le dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, por lo que permanecerá preso en el Altiplano.

Duarte Jáquez es acusado por su presunta responsabilidad en lavado de dinero. El Ministerio Público del caso acusó al expriísta de de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, a través de un esquema de empresas familiares.

De acuerdo con el Ministerio, el chihuahuense elaboró un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario.

