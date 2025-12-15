Más Información
Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice
Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra
Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca
Ante los festejos decembrinos como Navidad y Año Nuevo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que se tomará unos días para descansar y estar con su familia.
En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó cómo quedará su agenda.
Refirió que el miércoles 24 de diciembre sí habrá conferencia en el Salón Tesorería, pero el jueves 25 y viernes 26 no se llevará a cabo: “Vamos a hacer puente”.
Lee también Vida de AMLO llega a la pantalla chica a través de Canal Once y Canal Catorce
“Y pues tampoco el 1 y 2 (de enero) porque es jueves y viernes, entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de Presidencia. Tal vez me tome unos días, del 25 al 27, todavía no sabemos.
“Ayer justo estábamos platicando con mi esposo a dónde íbamos; unos dos, tres días y después el 31 pues ya lo pasaríamos con la familia, con el nieto, la alegría del hogar”, comentó.
¿El papa León XIV vendrá próximamente a México?; esto responde Sheinbaum, tras llamada con el pontífice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]