Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Ante los festejos decembrinos como Navidad y Año Nuevo, la presidenta compartió que se tomará unos días para descansar y estar con su familia.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en , Sheinbaum Pardo comentó cómo quedará su agenda.

Refirió que el miércoles 24 de diciembre sí habrá conferencia en el Salón Tesorería, pero el jueves 25 y viernes 26 no se llevará a cabo: “Vamos a hacer puente”.

“Y pues tampoco el 1 y 2 (de enero) porque es jueves y viernes, entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de Presidencia. Tal vez me tome unos días, del 25 al 27, todavía no sabemos.

“Ayer justo estábamos platicando con mi esposo a dónde íbamos; unos dos, tres días y después el 31 pues ya lo pasaríamos con la familia, con el nieto, la alegría del hogar”, comentó.

