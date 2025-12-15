Ante los festejos decembrinos como Navidad y Año Nuevo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que se tomará unos días para descansar y estar con su familia.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó cómo quedará su agenda.

Refirió que el miércoles 24 de diciembre sí habrá conferencia en el Salón Tesorería, pero el jueves 25 y viernes 26 no se llevará a cabo: “Vamos a hacer puente”.

“Y pues tampoco el 1 y 2 (de enero) porque es jueves y viernes, entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de Presidencia. Tal vez me tome unos días, del 25 al 27, todavía no sabemos.

“Ayer justo estábamos platicando con mi esposo a dónde íbamos; unos dos, tres días y después el 31 pues ya lo pasaríamos con la familia, con el nieto, la alegría del hogar”, comentó.

