Luego de que mantuvo una comunicación con el papa León XIV para invitarlo a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que todavía no hay fecha para esta visita, pero indicó que le expresó su intereses de que se fortalezcan los programas de pacificación que tiene la Iglesia Católica con el gobierno mexicano, como el programa "Sí, al Desarme, Sí a la Paz".

La jefa del Ejecutivo federal indicó en conferencia de prensa matuitna que el papa León XIV tienen mucho interés en venir a nuestro país, y afirmó que envió muchos saludos al pueblo mexicano.

"El viernes informó que dialogó con el Papa, ¿qué le dijo y sí hay una fecha estimada?", se le preguntó.

"Sí, a través del Nuncio en México pedimos esta llamada. Muy amablemente, pues aceptó la llamada, lo cual agradecemos, y todavía no hay fecha para que venga, pero si tiene mucho interés en venir y pues fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia Católica, como `Sí, al desarme Sí a la Paz´. Le hablé de este programa y lo importante que era para el país y fue, pues muy cálido y se refirió, pues de manera con muchos saludos al pueblo de México pero todavía no hay fecha.

"¿El Papa le comentó algún tema en específico, Presidenta?", se le insistió en Palacio Nacional.

"Nada en específico, sino la voluntad, pues de que participemos todos para la pacificación en algunas zonas del país y la voluntad de la Iglesia Católica de ayudar en eso", respondió.

