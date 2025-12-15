La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que la reforma electoral será el eje central y el “platillo fuerte” del periodo ordinario de sesiones que iniciará en febrero próximo, misma que dijo, no se aprobará vía fast track, sino que será objeto de una discusión amplia y profunda, al nivel de la reforma al Poder Judicial.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la senadora de Morena dejó en claro que el Congreso no se va a apresurar para una reforma de tal calado, pues se trata de una transformación estructural del sistema electoral mexicano.

“Yo creo que lo más fuerte, desde luego, es la cuestión electoral, que es una iniciativa que tendrá que ser muy profunda en nuestro país, para todo lo que significa este poder legislativo. Y en ese sentido, pues estará hablando de la misma conformación. Entonces, yo creo que es el plato más fuerte, diría yo, del periodo, que será una reforma tan profunda como la judicial. Entonces, es lo que nosotros esperamos ahora. (…) La idea no es sacarla ‘fast track’, o sea, va a haber seguramente una discusión”, sostuvo.

Castillo Juárez señaló que la iniciativa electoral impactará no solo las reglas de competencia política, sino también la conformación de las instituciones electorales, los mecanismos de representación y diversos aspectos relacionados con la austeridad republicana, por lo que su análisis requerirá tiempo y debate.

Ante las críticas de que el Poder Legislativo aprueba reformas “sobre las rodillas”, la presidenta del Senado rechazó que ese sea el actuar de la cámara alta y aseguró que muchas de las iniciativas que hoy se concretan han sido producto de años de lucha política y reflexión legislativa.

“No coincido en que se esté legislando sobre las rodillas. Hay un gran acervo de iniciativas que se han venido trabajando durante muchos años y que ahora ha sido posible cristalizar”, puntualizó.

En ese contexto, reiteró que la reforma electoral no será sacada de manera apresurada, y que habrá una discusión legislativa responsable, acorde con la magnitud de los cambios que se prevén.

Cuestionada sobre posibles cambios como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos o la disminución de legisladores plurinominales, Laura Itzel Castillo consideró legítimo avanzar hacia una política de austeridad que garantice la representación proporcional de las fuerzas políticas, incluidas las minorías.

Explicó que aunque podría haber una reducción en el número total de legisladores, esta tendría que ser proporcional, de acuerdo con la votación obtenida por cada partido.

“Es indispensable que estén representadas las distintas fuerzas políticas del país, de manera proporcional. Esa fue una lucha histórica y debe prevalecer”, enfatizó.

En relación con cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Senado, Laura Itzel Castillo recordó que el órgano legislativo es objeto de revisiones periódicas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, aunque reconoció que es importante avanzar hacia mayores niveles de transparencia, especialmente en lo que compete a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Es importante que se tomen en consideración estas cuestiones para que exista mayor transparencia”, admitió.

Sobre las acusaciones que pesan contra la académica María Amparo Casar, la senadora descartó que se trate de una persecución política, aunque consideró que el caso tiene principalmente un impacto reputacional, al estar relacionado con posibles faltas éticas.

“Habla de una probable falta de ética. Todos debemos conducirnos de acuerdo con nuestros principios”, expresó.

Respecto a la legislación aprobada en San Luis Potosí para que el próximo gobierno estatal sea encabezado por una mujer, Castillo Juárez reconoció la importancia de la participación femenina en la política, pero señaló que la definición de candidaturas corresponde a los partidos políticos y recordó que la reforma antinepotismo aprobada por el Congreso de la Unión aplicará hasta 2030.

La presidenta del Senado consideró pertinente que en la próxima reforma electoral federal se discuta con mayor claridad hasta dónde llegan las facultades de los estados en materia de reglas electorales, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.

