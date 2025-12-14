Más Información

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Cacerolita de mar, en riesgo; un fósil viviente muere como carnada

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado,, destacó que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en esta ocasión estará integrada únicamente por mujeres, senadoras y diputadas.

En un vídeo publicado en redes sociales, la legisladora de Morena informó que esta semana se llevará a cabo la instalación de la Comisión Permanente que estará en funciones durante este receso, es decir, del 16 de diciembre al 31 de enero.

“La Mesa Directiva quedó integrada exclusivamente por mujeres. Dentro de la integración está como presidenta, como vicepresidenta Nancy Sánchez, también su servidora Laura Itzel Castillo. Como secretarias van a estar la senadora Verónica Camino Farjat y Gina Gerardina Campusano.

“Y de diputadas, como secretarias Celia Fonseca y Magdalena Núñez Monreal. Este órgano legislativo funciona durante el periodo de receso, por eso le seguiremos informando a partir del trabajo que estaremos realizando desde esta instancia del Poder Legislativo”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]