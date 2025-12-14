La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en esta ocasión estará integrada únicamente por mujeres, senadoras y diputadas.

En un vídeo publicado en redes sociales, la legisladora de Morena informó que esta semana se llevará a cabo la instalación de la Comisión Permanente que estará en funciones durante este receso, es decir, del 16 de diciembre al 31 de enero.

“La Mesa Directiva quedó integrada exclusivamente por mujeres. Dentro de la integración está como presidenta Kenia López Rabadán, como vicepresidenta Nancy Sánchez, también su servidora Laura Itzel Castillo. Como secretarias van a estar la senadora Verónica Camino Farjat y Gina Gerardina Campusano.

“Y de diputadas, como secretarias Celia Fonseca y Magdalena Núñez Monreal. Este órgano legislativo funciona durante el periodo de receso, por eso le seguiremos informando a partir del trabajo que estaremos realizando desde esta instancia del Poder Legislativo”, puntualizó.

Concluimos el periodo legislativo, sin embargo esta semana se instalará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano que funcionará durante el receso.

Concluimos el periodo legislativo, sin embargo esta semana se instalará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano que funcionará durante el receso.

Desde ahí seguiremos trabajando y manteniéndoles informadas e informados.

