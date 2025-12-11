Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

En la presente legislatura, el ha reformado la Constitución Política de manera muy profunda a favor del pueblo de México, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva,, al afirmar que el actual es un “Congreso Constituyente” que tiene que rendir cuentas al pueblo.

Al asistir al informe de labores de la “senadora migrante” Karina Ruiz, quien dijo, es quien da la voz a millones de mexicanos, como legisladora, a nuestros paisanos, a nuestras paisanas, que están trabajando de manera muy fuerte en otros lugares de nuestra patria, más allá de nuestras fronteras”.

Subrayó que nuestras hermanas y hermanos son personas de bien, solidarias y profundamente trabajadoras, que con su esfuerzo cotidiano no solo sostienen a sus familias, sino que mueven economías enteras y contribuyen al bienestar de nuestra patria, a pesar de la distancia.

“Para dimensionar esta realidad, basta un dato: En 2024, el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos aportó 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de ese país”, destacó.

Dijo que ese esfuerzo también nos beneficia a todos, pues tan solo el año pasado, las remesas enviadas desde el extranjero alcanzaron una cifra récord de 64 mil 745 millones de dólares.

Laura Itzel Castillo dijo que paisanas y paisanos han enfrentado recientemente más discriminación, políticas hostiles y discursos que buscan cada vez más estigmatizarlos.

“Por eso es tan importante la labor de nuestra compañera Karina, pues, como la primera senadora migrante en la historia de la , y yo digo de senadoras también, sabemos que ha sido la vocera, que ha dado esa voz a quienes enfrentan este tipo de lamentables situaciones”, subrayó.

mahc/bmc

