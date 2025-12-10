Por unanimidad de 110 votos y en fast track, el Senado de la República aprobó la minuta de la Cámara de Diputados por la que se expide la nueva Ley General de Economía Circular y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La Ley General de Economía Circular es un instrumento que busca romper con el modelo de “extraer, producir y desechar”, priorizar el reciclaje y obligar a las empresas a responsabilizarse de la contaminación en sus procesos productivos.

Luego de que se dispensaron los trámites para que no pasara por comisiones, legisladores de todos los grupos parlamentarios expresaron su respaldo a la iniciativa presidencial, al considerar que es positiva para la economía y el medio ambiente.

Lee también Senado acuerda enviar 27 preguntas parlamentarias a Sheinbaum; seguridad, educación y pobreza, entre los temas

La Ley, enviada al Ejecutivo luego de su aprobación, tiene por objeto cuidar y conservar el medio ambiente a través de políticas y mecanismos en materia de Economía Circular para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

“Son objetivos de la presente Ley, los siguientes: Impulsar y definir las políticas públicas en materia de Economía Circular con base en los principios, criterios y definiciones de esta Ley; Instituir e impulsar los mecanismos directos e indirectos de circularidad que sean ambiental, técnica y económicamente viables que deben aplicarse a los materiales, los residuos y las categorías de productos; Establecer los acuerdos generales de implementación de la REP con los que se obliga, por sector industrial, comercial o de servicios, o por Producto, a obtener la inscripción de la Gestión Circular en el Registro de Economía Circular y cumplir los términos y condiciones de dicha gestión, con la participación del sector productivo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro