Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

El pleno del aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para enviar 27 preguntas parlamentarias a la

En la llamada Operación Frontera Norte se cuestiona cuáles son los principales resultados alcanzados a la fecha y cómo se está fortaleciendo la coordinación binacional para lograr una frontera más segura, reduciendo de manera sostenida la entrada de armamento y recursos ilícitos a nuestro país.

Otra de las preguntas es cómo evalúa el Gobierno de la República el impacto de estas acciones en la reconstrucción del tejido social y la disminución de la delincuencia, y qué planes existen para ampliar estas iniciativas a más comunidades vulnerables.

En materia educativa, se cuestiona qué medidas se están tomando para garantizar la efectiva implementación de estos nuevos materiales en las aulas, apoyando a docentes y alumnos en su aprovechamiento, y cómo se evaluará su impacto en la mejora de los aprendizajes.

En el tema de protección civil, ¿qué acciones interinstitucionales se están implementando para garantizar que todas las familias damnificadas reciban de manera oportuna el apoyo necesario para reconstruir sus hogares y su vida cotidiana, y de qué forma se fortalecerá la capacidad de prevención y respuesta ante futuros desastres naturales?

En política exterior, ¿cuáles son los principales resultados alcanzados hasta ahora por estos mecanismos conjuntos y qué pasos se prevén para seguir garantizando, al mismo tiempo, la seguridad y la protección de los derechos de las personas que viven y transitan en la frontera?

En política social se pregunta: ¿qué metas de reducción de pobreza y desigualdad regional se ha fijado su gobierno para el sexenio y cómo se dará seguimiento público a su cumplimiento?

