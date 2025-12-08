El coordinador de la bancada priista en el Senado, Manuel Añorve Baños, denunció que durante el foro “Cultura de la Seguridad Nacional y la seguridad pública” de este lunes, uno de sus invitados fue perseguido por Resguardo Parlamentario dentro del edificio para exigirle que se quitara un sombrero que llevaba puesto.

“En ese mismo momento lo dije con claridad: esa no es la política del Senado de la República. El Senado es un recinto público, un espacio de diálogo y de libertades, no propiedad de ninguna fuerza política ni de ningún grupo de poder”, escribió el legislador priista en sus redes sociales.

Señaló que como anfitrión del foro y senador de la República, hizo un extrañamiento “respetuoso pero firme” a Resguardo Parlamentario, mismo que será presentado de manera formal por los canales institucionales.

“Mis invitados, como cualquier persona que acude a un evento institucional, no pueden ser discriminados, cuestionados o limitados por su vestimenta. El respeto empieza por casa. Y en el Senado debemos garantizarlo siempre”, expresó.

Durante el foro realizado en la Cámara Alta, Añorve Baños habló sobre la seguridad nacional, misma que, acusó, se ha visto deteriorada por la falta de acciones del gobierno federal durante los años de Morena.

En el evento institucional, aseguró que la política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha fragmentado el tejido social, debilitado las instituciones y dejado a la policía municipal abandonada.

“Que estos espacios enriquezcan el debate, aporten propuestas y sirvan para construir un México más seguro para todas y todos”, llamó el coordinador priista.

El senador priista Manuel Añorve durante el foro “Cultura de la Seguridad Nacional y la seguridad pública” este lunes 8 de diciembre de 2025 en la Cámara de Senadores. Foto: Especial

“Yo sé que le tienen miedo al sombrero”, dice asistente

Jesús García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Ciudad de México, denunció que personal del área de Resguardo, es decir, seguridad de la Cámara Alta, le exigió despojarse del sombrero que portaba para poder ingresar a las instalaciones.

Sin embargo se negó, al argumentar que es parte de su vestimenta habitual, por lo que fue custodiado y vigilado por elementos de Resguardo, incluso dentro del auditorio Octavio Paz, donde se desarrolló el evento.

“Que el resguardo nos venga a decir que nos retiremos el sombrero por protocolos, discúlpenme, yo sé que le tienen miedo al sombrero ahorita”, señaló, en alusión al “Movimiento del Sombreo”, del fallecido Carlos Manzo.

Jesús García dijo que el sombrero “es parte de nuestra vestimenta, no es un disfraz, y nosotros así como vienen los huicholes y vienen los indígenas, es parte de nuestro atuendo y es una falta de respeto que por el temor que tienen nos pidan que nos retiremos el sombrero”.

“No nos vamos a dejar y que siempre lo hemos dicho, la gente que usamos sombrero antes de quitarnos el sombrero es más fácil que entremos sin pantalón señor. Entonces no tiene que estarnos persiguiendo, no tiene que estarnos siguiendo, es una vestimenta. Dejamos una identificación, hay cámaras de seguridad”, apuntó.

Enseguida se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa del presídium, “para los que le tienen miedo, les voy a dejar aquí en el evento, para que salga en todas las fotos, se los presto.

Dirigiéndose al elemento de Resguardo Parlamentario que lo siguió, el dirigente campesino expresó: “Señor, haga su trabajo yo el mío, defender a los campesinos, defender la producción, defender el agua y defender a México no tiene nada que ver con mi sombrero”.

