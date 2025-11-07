Los niños y jóvenes sicarios, como el presunto asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, son resultado de la política fallida de seguridad de “Abrazos y no Balazos” a los criminales, aseveró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños.

En rueda de prensa respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum quien aseveró que este joven que provocó la muerte de Carlos Manzo era por culpa de los gobiernos anteriores o neoliberales.

“Déjenme corregir con todo respeto a la Presidenta, pero con mucha puntualidad. Porque ese joven tenía cuando arrancó el periodo de Andrés Manuel López Obrador, 10 años, solamente 10 años y esto significa que toda su adolescencia vivió con la política de abrazos y no balazos”.

Argumentó que esta es la realidad que vive la juventud desde que el gobierno de Morena se instaló en el 2018. Además, creció con las noticias seguramente que le llegaban de manera directa con la liberación de Ovidio, donde creció viendo cómo delinquir y que no tuviera consecuencias, donde la impunidad en este gobierno de Morena manda.

“La política de abrazos y no balazos que fue su gran desplegado en contra de la delincuencia, obviamente estuvo generando mensajes de alianza con ellos en varias regiones del país y al final López Obrador sembró impunidad y hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum pues cosecha violencia. Esta es la herencia que dejó Andrés Manuel López Obrador”.

Añorve, agregó que estos jóvenes y niños que están enrolados por el crimen crecieron con una aspiración con la delincuencia para poder ascender en sus estatus sociales, o sea, fracasó esa política porque sigue hablando hoy el gobierno de la República de que hay que atacar las causas.

