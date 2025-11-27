Más Información
Personal de Resguardo Parlamentario prohíben el acceso al salón de plenos del Senado de la República para reporteros y fotógrafos previo a la sesión ordinaria donde se prevé se reciba la renuncia del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
Todos los accesos están bloqueados y personal de esa área mantienen un cerco en diversas áreas.
Incluso, se pretendía evitar que los periodistas se acercaran al estacionamiento del sótano 2, donde arriban senadores e invitados.
Algunos elementos de Resguardo Parlamentario incluso de forma prepotente pretendieron correr a los reporteros del sótano 2.
Hace unas semanas se prohibió el acceso a los balcones laterales del recinto a fotógrafos y camarógrafos luego de publicar fotos del coordinador de Morena, Adán Augusto López viendo partidos de futbol en su tablet en plena sesión.
