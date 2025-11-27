Más Información

Personal de Resguardo Parlamentario prohíben el acceso al salón de plenos del Senado de la República para reporteros y fotógrafos previo a la sesión ordinaria donde se prevé se reciba la del titular de la FGR, .

Todos los accesos están bloqueados y personal de esa área mantienen un cerco en diversas áreas.

Incluso, se pretendía evitar que los periodistas se acercaran al estacionamiento del sótano 2, donde arriban senadores e invitados.

Algunos elementos de Resguardo Parlamentario incluso de forma prepotente pretendieron correr a los reporteros del sótano 2.

Hace unas semanas se prohibió el acceso a los balcones laterales del recinto a fotógrafos y camarógrafos luego de publicar fotos del coordinador de Morena, Adán Augusto López viendo en su tablet en plena sesión.

