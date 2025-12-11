Más Información

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

El Instituto Nacional de Migración () informó que no se tiene registro de entrada o salida de territorio mexicano de la venezolana , después que apareciera en público por primera vez en 11 meses, y tras su llegada a Oslo, donde su hija recibió el a su nombre.

“El Instituto Nacional de Migración informa que no existe registro de entrada o salida del territorio nacional de la persona María Corina Machado como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”, dijo el organismo a cargo de Sergio Salomón Céspedes.

De acuerdo con versiones, la venezolana utilizó una aeronave privada con matrícula mexicana.

"Sin comentarios", dice Sheinbaum sobre Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La presidenta evitó pronunciarse este jueves sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana, pero reiteró que México mantendrá su histórica postura de no intervención ante la política interna de otros países.

Cuestionada sobre si tenía alguna opinión respecto al reconocimiento internacional otorgado a la , la mandataria federal recordó que anteriormente había preferido no emitir comentarios al respecto.

Sin embargo, subrayó que la posición mexicana se sostiene en principios constitucionales.

“La última vez que me preguntaron dije sin comentarios, pero México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos”, señaló.

Sheinbaum destacó que la requiere prudencia diplomática y que México continuará impulsando el diálogo como vía para la resolución de conflictos.

