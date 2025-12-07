Más Información

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política () del Senado.

La presidenta de la Mesa Directiva, , confirmó el deceso del funcionario, sin precisar las causas.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, compañero Secretario Técnico de la JUCOPO en el @senadomexicano, comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México.

"Mi solidaridad con sus familiares, amistades y seres queridos.

Que descanse en paz", publicó Castillo Juárez en su cuenta de X.

Chico Herrera era un personaje muy cercano al coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández.

