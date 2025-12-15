En 2027, año de elecciones intermedias, la economía todavía no logrará recuperar el nivel histórico promedio de 2%, la inflación seguirá en la parte alta del rango de variabilidad, con un mercado laboral resintiendo los costos de contratación y un tipo de cambio cercano a los 20 pesos por dólar.

Así lo está anticipando el consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero en la última encuesta del 2025 de Banco de México (Banxico) en la cual incluye por primera vez expectativas para 2027 y 2028.

El panorama, poco halagador, se debe a que sigue aumentando como limitante para el avance de la actividad económica, la gobernanza, en especial los problemas de inseguridad pública y la incertidumbre política interna.

De ahí que para este y el siguiente año, el consenso de especialistas recorto el pronóstico para el producto interno bruto (PIB).

Para el presente año que está por terminar pasó de 0.40% a 0.39%, mientras que para el 2027 de 1.37% a 1.15% y para el 2027 de 1.80% a 1.85%.

El promedio para los próximos 10 años tampoco alcanza la tasa histórica del 2%, pues los analistas esperan que sea de 1.80%.

En consecuencia, se generarán menos puestos de trabajo con para los tres años referidos: 2025 cerrará con 237 mil nuevos registras ante el IMSS desde los 250 mil previstos en la encuesta anterior.

Mientras que para 2026 los analistas hicieron un ajuste a la baja de 330 mil a 308 mil y para el 2027 esperan un repunte de 350 mil empleos.

Los encuestados están previendo que la inflación general en diciembre aumentará 0.40% con lo cual terminará el año un poco más arriba de lo previsto en 3.75% frente al 3.74% del mes anterior.

Si bien bajaron su estimado para 2026 de 3.90% a 3.88% sigue en la parte alta del rango de variabilidad de Banxico de más/menos un punto sobre la meta puntual del 3%.

Lo mismo para el 2027 y 2028, ya que están pronosticando que se mantenga en niveles de 3.70% en cada año, cuando la autoridad monetaria tiene planeado converger al objetivo en el tercer trimestre de 2026.

En tanto que la subyacente, que ha sido el dolor de cabeza de la junta de gobierno, finalizará el presente ejercicio en 4.24% y el próximo en 3.90% para descender a 3.70% en 2027 y 2028, respectivamente.

Para la paridad peso-dólar el consenso estima un cierre de año en 18.50 desde los 18.70 de la consulta previa, pero con más presiones para la moneda local para los próximos tres años.

En 2026 la cotización la colocaron en 19.23 que subirá a 19.45 en 2027 y trepará a las 20.01 unidades en el 2028.

Así, la tasa de fondeo la dejaron en 7% para concluir el año y en 6.50% para 2026 y 2027.

