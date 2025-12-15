El Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) señaló que la preocupación por la política comercial mundial fue el factor que más afectaron la economía nacional.

Destacó que se esperaba un crecimiento de 1% durante 2025, pero ahora las expectativas son menores a esa cifra, lo que tuvo que ver con el aumento del proteccionismo y la política arancelaria.

“Aunque para 2026 se espera una modesta mejora en la actividad económica global, es muy factible que siga debilitada debido a la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, que seguramente se van a extender hacia el próximo año”, indicó el centro que se fundó hace 62 años.

Desde la perspectiva del también el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial, es fundamental que las autoridades estimulen la confianza mediante políticas transparentes y sostenibles para hacer frente a los problemas de comercio internacional, generar un ambiente de apego al Estado de derecho y reglas claras para la inversión.

El consenso del sector privado calcula que la economía mexicana, la segunda más grande en América, se expanda 0.4% durante 2025, aunque a principios de enero proyectaban un avance de 1.2%, de acuerdo con los resultados de las encuestas que Citi aplica quincenalmente a más de 30 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

El banco canadiense Scotiabank y Valmex Casa de Bolsa destacan por ser los más pesimistas para este año, al pronosticar un crecimiento de 0.1%. En el otro extremo, como el optimista, se encuentra el estadounidense Bank of America, que anticipa un aumento de 0.6%.

Durante 2026, el consenso prevé que la economía se incrementará 1.3%, con Scotiabank manteniéndose como el más pesimista, al estimar un alza de 0.6%, mientras que Banorte se coloca en el otro extremo, cuya proyección indica una aceleración de 1.8%.