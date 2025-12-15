Durante la mañana del 15 de diciembre, el peso mexicano comenzó la semana con una mayor apreciación frente al dólar, dando un costo de 17.97 pesos, de acuerdo con la medición de la plataforma Bloomberg.

Lo que representa una alza del 0,20% con respecto al cierre del viernes. De acuerdo con el índice del dólar cae el 0,11%,sin embargo, el peso puede experimentar una mayor variación después de que el Banco de México (Banxico) anuncie su decisión en la política monetaria y los recortes en las tasas de interés.

Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) presenta una variación de acuerdo al costo en Bloomberg debido a que establece este 15 de diciembre un tipo de cambio de MXN$18,0543 por dólar.

Costo del dólar en cada banco

El dólar se cotiza sin grandes cambios significativos en las primeras horas del lunes, manejando un precio similar en los portales bancarios, de acuerdo con Bloomberg:

Banamex: MXN$18,48 por dólar

BBVA México: MXN$18,50 por dólar

Banorte: MXN$18,35 por dólar

Banco Azteca: MXN$19,01 por dólar

