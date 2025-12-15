Más Información

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Comisión analiza 400 ideas para formular reforma electoral

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

Toluca es bicampeón del futbol mexicano y llega a 12 títulos de Liga MX

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Durante la mañana del 15 de diciembre, el comenzó la semana con una mayor apreciación frente al , dando un costo de 17.97 pesos, de acuerdo con la medición de la plataforma Bloomberg.

Lo que representa una alza del 0,20% con respecto al cierre del viernes. De acuerdo con el índice del dólar cae el 0,11%,sin embargo, el peso puede experimentar una mayor variación después de que el (Banxico) anuncie su decisión en la política monetaria y los recortes en las tasas de interés.

Sin embargo, el (DOF) presenta una variación de acuerdo al costo en Bloomberg debido a que establece este 15 de diciembre un tipo de cambio de MXN$18,0543 por dólar.

Costo del dólar en cada banco

El dólar se cotiza sin grandes cambios significativos en las primeras horas del lunes, manejando un precio similar en los portales bancarios, de acuerdo con Bloomberg:

  • Banamex: MXN$18,48 por dólar
  • BBVA México: MXN$18,50 por dólar
  • Banorte: MXN$18,35 por dólar
  • Banco Azteca: MXN$19,01 por dólar
