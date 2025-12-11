El dólar cede terreno por tercer día consecutivo después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció un recorte de 25 puntos base en su principal tasa de interés.

Durante la mañana de este jueves, el tipo de cambio tocó los 18.05 pesos por dólar y es el nivel más bajo desde el 23 de julio del año pasado, cuando por momentos del día perforó el piso de 18 unidades, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Al menudeo, el dólar abrió a la venta en 18.66 pesos en ventanillas de Banamex, el mismo precio de ayer.

Tras la decisión del Senado mexicano de imponer aranceles a China y otros países con los que no tiene acuerdo comercial, el precio del dólar registra pocos cambios este día.

La Fed también anunció que comenzará recompras de bonos del Departamento del Tesoro con 40 mil millones de dólares en los próximos 30 días. Foto: Especial

La Fed también anunció que comenzará recompras de bonos del Departamento del Tesoro con 40 mil millones de dólares en los próximos 30 días para asegurar suficiente liquidez en el régimen actual de reservas bancarias amplias.

Los integrantes del banco central más influyente del mundo subieron de 1.6% a 1.7% su pronóstico de crecimiento para la economía de Estados Unidos en 2025, y de 1.8% a 2.3% en 2026, mientras que la proyección de inflación bajó de 3% a 2.9% este año, y de 2.6% a 2.4% para el siguiente.

En su conferencia de prensa de ayer, el jefe de la institución, Jerome Powell, mencionó que se encuentran en buena posición para observar cómo evoluciona la economía estadounidense.

