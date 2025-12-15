La reciente aprobación de mayores aranceles a la importación de productos e insumos procedentes de países con los que México carece de acuerdo de libre comercio van a encarecer los costos de producción de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), de acuerdo con Mail Boxes Etc.

La semana pasada se aprobó una reforma arancelaria que impone cuotas de 5% a 50% a mil 463 productos a partir de enero de 2026.

Los aranceles afectan a varios insumos y productos terminados no sólo de China, sino también de Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Al respecto, Ilan Epelbaum, director general de Mail Boxes Etc, empresa especializada en logística, dijo que estos aranceles ocasionarán mayores costos para las empresas, pues varios de estos insumos no se consiguen en México o se obtienen a un precio más alto.

Además, habrá tiempos más largos de despacho en aduanas y una presión creciente para poner en regla la cadena de suministro antes de que la mercancía cruce la frontera o se declare en el país.

“La logística será el primer termómetro del impacto arancelario. Vamos a ver en 2026 una mayor presión sobre la planeación logística involucrando costos más altos, una mayor volatilidad y una necesidad de estrategia y decisiones más técnicas”, indicó.

Epelbaum destacó que las Pymes contribuyen con un gran porcentaje de la economía nacional y tendrán un impacto generalizado en las importaciones de algún país con el que no haya un acuerdo .

“Las Pymes trabajan con márgenes muy pequeños y esto va a terminar impactando no nada más el precio del producto, sino al consumidor”, adelantó.

Entre los sectores a los que se les aplicará un nuevo arancel están vestido, plástico, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, productos de marroquinería, papel y cartón, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos.

Además de autopartes, autos, motocicletas y remolques.

En algunos sectores, agregó Epelbaum, esta situación ha obligado a decisiones como adelantar importaciones y acumulación de inventario antes de que entren en vigor los mayores aranceles.

El directivo sugiere a las empresas hacer una planeación estratégica para el próximo año, anticipando compras o buscando proveedores en países con los que sí hay tratado de libre comercio.

“Las Pymes necesitan dejar de improvisar y hacer simulaciones, análisis de proveedores, tener estrategias logísticas muy claras y acercarse a empresas como nosotros para asesorarse en logística y trazabilidad de servicio”, apuntó.