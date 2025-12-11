En noviembre, cuando la inflación anual repuntó a 3.8%, el periodo de descuentos comerciales de El Buen Fin 2025 no tuvo un efecto positivo sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, debido a que no hubo tantas rebajas, explicó el Banco de México (Banxico).

“Este año hubo menores ofertas en este periodo conocido como El Buen Fin que las que hubo en el periodo del año anterior”, dijo la gobernadora central, Victoria Rodríguez Ceja.

Durante la presentación virtual del reporte de Estabilidad Financiera de diciembre 2025, estimó que dicha alteración será pasajera.

“Dada la naturaleza de estas ofertas, se esperaría que los efectos sobre la inflación sean transitorios, que no reflejen cambios en el proceso de formación de precios hacia delante”, aseveró.

Refirió que recientemente se publicó el último dato de la inflación, que tuvo un incremento al pasar de 3.57% en octubre a 3.8% en noviembre.

Lo anterior, expuso, fue por la parte subyacente y no subyacente del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Detalló que, por un lado, la inflación subyacente pasó de 4.28% en el décimo mes del año a 4.43% en noviembre.

Indicó que se trata de un aumento que viene ocasionado por un incremento en la inflación de las mercancías y en particular de las no alimenticias, que subieron de 3.15% en octubre a 3.77% en noviembre.

“La inflación de las mercancías no alimenticias está explicado por un efecto de baja base de comparación que tuvimos en noviembre del año pasado”, señaló al mencionar el efecto de El Buen Fin con menores ofertas.

Mientras que la variación mensual en noviembre de este año fue de -0.11%, el año pasado fue de -0.70%, mucho mayor que la que estamos observando en esta ocasión, puntualizó.

De acuerdo con Victoria Rodríguez, esa variación que estamos viendo en este año es más cercana a lo normal “porque si vemos el promedio de las variaciones de noviembre de los últimos 10 años, es de -0.10%”.

Así, la gobernadora afirmó, en este caso es muy parecido al promedio histórico.